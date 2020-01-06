【視帝勁敵】大熱馬明山聰握手互讚 「最佳劇集」不相讓 (21:26)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》將於本月12日舉行，最受注目的視帝寶座今年競爭激烈，馬國明憑《白色強人》第12度提名，獲力捧成為大熱，他能否眾望所歸，有零的突破？他的勁敵有首度擔正男一演出熱爆劇《金宵大廈》的陳山聰，以及為《鐵探》激減逾20磅的袁偉豪。3人數年前曾合演劇集《宦海奇官》，由鬥戲變爭獎。

兩位視帝大熱馬國明與陳山聰接受《東張西望》訪問，賽前握手互相鼓勵，但齊聲表示「最佳男主角」可以讓，但「最佳劇集」就不能讓，輪流對鏡頭嗌《白色強人》、《金宵大廈》，畫面搞笑。

馬國明雖然比陳山聰遲出道，但很早已獲捧做男主角。深夜重播2007年的《律政新人王II》，馬國明是主角，陳山聰仍是配角。陳山聰說馬明那時經常鼓勵他很快做二線。馬國明指山聰雖然劇中戲分不多，但演繹吸引人想看這個角色。山聰想到自己數年前重返無綫，與馬明及袁偉豪合演《宦海奇官》，現在再同一陣線候選「最佳男主角」，對自己是開心和值得感恩的事，誰得獎都值得開心。

馬明與山聰互讚對方，山聰看好馬明，說《白色強人》的唐明醫生很適合馬明演，性格及造型上都贏晒。馬明則讚山聰在《金宵大廈》表現突出，發揮大過唐明，還加了口頭禪。他們亦視《鐵探》袁偉豪是勁敵。

馬明被問自覺是否夠火喉奪獎？他說：「冇話夠唔夠火喉，演員講運氣，以及是否撞啱有發揮角色！如果要拉票，我幫《白色強人》拉票，是團體合作。（好多觀眾想你攞視帝圓夢？）唔關事。」山聰認為馬明值得攞：「我第一次做男主角，喺男主角嘅經驗仲有好大進步同發揮，要再浸多幾年，馬明都浸咗好多年。不過我希望《金宵大廈》攞『最佳劇集』，如有其他獎更開心。」

(即時娛樂)