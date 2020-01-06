【減肥見成果】衣服尺碼3L變2L 「池美麗」鍾凱琪：瘦了的證據 (23:22)

於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演池美麗的鍾凱琪，身形一向較圓潤，高峰體重曾達220磅；不過，她為了重塑健康，決定努力減肥，並且已見成績。今日她在社交平台開心分享成果，並留言：「各位早安，兩星期旅程接近尾聲。又係時候總結下（吓）~除了兩次變身迷妹睇演唱會外，今次行程最開心的發現係！！禾真的瘦了~！！！！因為我在日本買衣服的尺碼由3L變為LL 記得幾年前最重嘅時候連4L也穿不下的。這幾個月雖然體重好似落差不大，連自己都很迷茫。但終於有真的是瘦了的證據，的確令自己很高興。由（尤）其是手臂，經過兩個月狂操，雖然都還是有很大拜拜肉，但相比以往確是結實了不少。這幾張相我並沒有修圖，只有基本調光。（當然我有很重視拍攝角度，所以睇起來都會偏瘦。）但真的真的很想和大家分享！

最後，這兩星期旅程中我並沒有刻意運動及節食。相信其實應該都重番吾（唔）小 不過我會繼續努力逐少逐少減下去。*減肥不是為了別人的目光，是為了重塑健康*一分耕耘一分收穫，比的是恆心和耐性。我個人注重改善線條。多於極速減重。一步一步走下去，雖然比人慢，但總會有成功的一天。不過我都係時候要管一管自己的口，我太為食了。」

（即時娛樂）