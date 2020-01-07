【專訪】搵朋友傾訴走出陰霾 葉蘊儀因離婚更了解自己 (18:09)

現年46歲、天生童顏的葉蘊儀（Gloria），13歲被星探發掘拍廣告，翌年加入影壇發展，在港、日合資科幻電影《孔雀王子》飾演阿修羅，一炮而紅，紅遍港、台、日、韓，之後更闖入樂壇推出過唱片。正當事業處於高峰之際，當年22歲的她卻閃嫁富商陳柏浩，並退出娛樂圈，婚後誕下一子一女，可惜這段婚姻只維持了5年。離婚後，回復單身的她於2001年復出幕前。

早前葉蘊儀以過來人身分參與拍攝ViuTV真人騷《一切從失婚開始》，獲安排到烏克蘭拍外景，在旅程中分享如何面對失婚陰霾、重新開始經驗，帶出正能量，助失婚的同路人渡過低潮。日前她接受《明報》訪問，她指離婚是很久以前的事，所以在節目裡回憶舊事，已淡忘了傷感，「以前當然會不開心，但經歷過了，小朋友都長大了，再勾起件事都很淡然，純粹以過來人身分去分享」。

葉蘊儀建議失婚者找信任的人傾訴，能加速走出陰霾，「我處理得OK，當年都是找朋友傾心事，但朋友只能分享，最緊要自己想得通，我對自己講『夠喇，要忘記，要做好自己』，就寄情湊小朋友，時間就過得很快」。她也因著離婚，更了解自己，「我13、14歲就工作，做了7、8年就覺得是時候進入另一階段，以前覺得結婚生仔是人生必經，沒考慮自己當時只得22歲，結婚後3、4年就發現自己不適合，婚姻生活很規律，每個星期六、日做重複的事，原來我不享受。我以前是個突然想做什麼就做的人，但婚後不可以想點就點，結婚不是兩個人的事，要顧及我和他的家人，是幾個家庭的事」。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）