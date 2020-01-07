【專訪】無悔曾放棄再婚機會 葉蘊儀獲囡囡鼓勵拍拖 (20:28)

葉蘊儀（Gloria）當年跟富商陳柏浩結婚後，誕下一子一女；兩人離婚後，她獨力撫養一對子女，轉眼間，他們現在已升讀大學。一直母兼父職的葉蘊儀，除了感到安慰，亦重獲自由，可做自己想做的事。「終於甩身，我當然想先享受單身，想去邊就去邊，好似做回後生女，過第二個生命」。所以，就算有追求者，她亦抱隨緣態度，不急於拍拖。至於擇偶條件，她仍然是感覺先行，對方並要接受及支持她喜歡的手工藝。

為了一對子女的成長，葉蘊儀曾遇到再婚機會，最後都選擇放棄，但她沒有後悔。「我想在小朋友的生命中，純粹有我這個媽媽的關係，不想牽涉其他人。以前小朋友還小，要他們再適應很不公平，我要盡媽媽責任，不想因為我有另一段關係，減少跟子女的相處時間。這是個人問題，沒對或錯」。葉蘊儀跟子女一直保持友好關係，就算是感情問題也會傾談，絕無代溝。至於一對子女是否接納她再談戀愛，葉蘊儀近年便獲女兒鼓勵她去愛，「細女說『應該到我拍拖，你都未拍』，哈哈哈！個個都說她挑戰我，我不知什麼意思，個女窒我奄尖，還是想激勵我呢」。

香港的反修例風波，不少家長和子女因立場不同發生口角和冷戰，身為家長的葉蘊儀就話……

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（即時娛樂）