前港姐朱千雪去年8月跟醫生男友吳昆倫在峇里拉埋天窗,今日有周刊報道現年31歲的朱千雪「孕味濃」,指她已懷孕5個月。據報朱千雪身穿鬆身衫和平底鞋跟家人用膳,朱千雪身形明顯圓潤,而身在新加坡工作的老公,近日亦來港陪伴老婆,做「跟得老公」呢﹗

朱千雪及後回覆傳媒:「Haha, It's not true. I'm not pregnant, still just fat!(報道不是真的,我沒有懷孕,只是胖了) 😂😂😂 多謝關心。」

(即時娛樂)