約烏克蘭美女Speed Dating 薛世恒完勝姜濤膺最愛港男 (15:22)

薛世恒﹑葉蘊儀﹑李麗珍和趙頌茹，為ViuTV拍攝節目《一切從失婚開始》，各自分享自身經歷和離婚原因，互相給予意見。

明晚（8日）播出第8集，薛世恒和葉蘊儀要烏克蘭女生，即場投票最愛港男，要在薛世恒和人氣爆燈的姜濤之間二揀一，結果，薛世恒以大比數7比0擊敗姜濤。葉蘊儀對其中一名只有20歲的女生開玩笑指：「薛世恒對你來說太老喇。」該女生也笑言：「他可以做得我老竇。」令所有人哭笑不得。被問到完勝姜濤的感受時，薛世恒害羞地表示自己只是「在做老竇方面贏了姜濤」，葉蘊儀笑言：「小心返香港畀人打呀﹗」

薛世恒與當地模特兒Anastasiya進行speed dating，更親自揸電單車接送。他覺得Anastasiya比一般歐美女生較平易近人和單純。薛世恒指自己較偏向speed dating，多過由相識已久的朋友變為戀人。他又指自己本是滴酒不沾，但離婚後有段時間曾常與朋友借酒澆愁。

後晚（9日）第9集，葉蘊儀將帶薛世恒去烏克蘭一間SM酒吧，體驗愛的酷刑。薛世恆一入場就被女侍應用皮鞭鞭打和挑逗，令他尷尬傻笑。

（即時娛樂）