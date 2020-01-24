【獲資源力捧】MIRROR認花姐偏心：但唔代表公司係… (19:02)

MIRROR四子直認經理人花姐（左一）偏心，很惜他們全隊人。（林蘊兒攝）

【明報記者林蘊兒澳門直擊】組合MIRROR成員楊樂文（Lokman）、姜濤、江熚生（Anson Kong）及陳卓賢（Ian）今日應邀到澳門，為服裝品牌擔任新店開幕嘉賓，店外擠滿過百名粉絲圍觀。

有報道指經理人花姐偏心最賺錢的MIRROR，將公司大部分資源投放在他們身上，導致ViuTV其他不太掙錢的藝人不獲重視，甚至被炒魷。陪同MIRROR四子到場的花姐說：「MIRROR參與公司好多劇集試鏡都不中，就算做綜藝節目都只是一個，好多監製都不一定用他們，所以與其他藝員都是公平競爭，沒有偏心。」

Anson Kong聲稱與同公司其他藝員工作時有傾有講，沒有不開心，而MIRROR集中唱歌跳舞表演，其他人則拍劇和綜藝節目為主，大家範疇不同。Lokman則指花姐有偏心惜MIRROR，但不代表公司偏心。

姜濤日前奪得叱咤生力軍銅獎，他透露已跟隊友齊吃火鍋慶功。提到MIRROR成員互相在社交網站上載醜態照，Anson Kong形容最搞笑是姜濤：「當年我們到美國集訓，最多醜態相是Edan。其中肥仔發現，原來姜濤穿孖煙囪的睡姿很嬌俏。我們可以用相片來互相威脅對方，最驚流出街的一定是姜濤。」

（即時娛樂）