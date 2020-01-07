分享拍攝《緊急救援》感受 彭于晏：第一次體驗到害怕… (22:20)

彭于晏、王彥霖、徐洋及導演林超賢昨日（6號）到戲院，為新片《緊急救援》宣傳造勢，親身聆聽觀眾最真實的反應，獲大讚電影讓人看得熱血沸騰，給人極大驚喜。當中一位女性消防員的觀眾表示：「全程握緊手心，非常緊張，電影情節來自真實的生活經歷。因為我的丈夫是一位消防救援人員，在一次他執行氯氣泄漏的任務時，和我失聯了近十幾個小時，這件事讓我開始懷疑，難道結婚後我要每天心驚膽顫的等待嗎？但是看到那天被救回的生命時，他們的感激和充滿希望的眼神讓我感動。我也是救援人員，如果我都不能理解，還有誰能理解他們？」語畢，獲現場不少觀眾的鼓勵掌聲。

林超賢表示：「《緊急救援》的主角是一群守護海上平安的英雄，他們直接面對大自然的恐懼，撐著一口氣用來克服所有難關，這口氣就是勇氣。」

彭于晏亦分享今次拍攝的感受，他說：「我們的衣服可以拿幾百度的火燒，還要再塗防火膠，等待拍攝的時候，我第一次體驗到害怕。我們有氧氣樽，我每次都要自己檢查一遍，發現不知不覺間，我已經在狀態裏，所以拍每一個鏡頭，火場裡面，我們每個人都沒有在表演，我們是用身體體驗。火在身上燒的時候，我能感受到熱氣在我身上有5分鐘離不開，仍然在全身燃燒！」

（即時娛樂）