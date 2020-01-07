莊思敏認同異地戀難維繫 自爆冇聽電話被台灣男友詐型 (23:00)

【今晚直擊】莊思敏今晚出席晚宴活動，她透露最近正為新劇《香港愛情故事》開工，暫時未知農曆新年有多少假期，個人就希望屆時到台灣跟男友Brian的父母拜年。對於拍拖短短數月已雙方見過家長，她說：「他之前來港，家人正好在港。（家人滿意Brian？）OK的，他們沒有要求，最重要是子女開心，媽咪從來不催我結婚，很多父母都催子女結婚，但當子女真的結婚又不捨得，我弟弟結婚時，媽咪也不捨得，好似無咗個仔，她經歷過，所以冇再催促我結婚，加上弟弟已有兩個女，不久又再添個仔，媽咪有孫湊已經好滿足。」

莊思敏坦言日後生小朋友隨緣，覺得生育不是問題，但要重新和小朋友一起讀書便好痛苦。至於跟男友是否已有共識？她說：「男友喜歡小朋友，有很多契仔契女，至於會否自己生就隨緣。（異地戀是否難維繫？）的確不夠時間相處，之前一個月見兩三次，現在開劇則不能見面，他未習慣我通宵拍劇，未能聽他電話都會詐型，問我工作時間為何那麼長。（有否叫你不要做這行？）他養不起我。（可會擔心男友曳曳？）不擔心，拍拖最基本要信任，我之前的男友24小時陪在身邊都會曳曳，要曳曳幾時也可以，不一定要夜晚。」

（即時娛樂）