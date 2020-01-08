【專訪】為「阿女」再入錄音室 50歲張可頤做老闆捧新人 (18:51)

張可頤伙拍商界女強人Laura在內地開設製作及經理人公司，旗下首位歌手是18歲的陳涵林。（黃梓烜攝/明報製圖）

郭可盈、蔡少芬、黎姿及張可頤曾是TVB當紅花旦，現在除了張可頤，其餘三人都已結婚兼做了媽媽。（黃梓烜攝/資料圖片/明報製圖）

張可頤當年曾以四人女子組合「花生女郎」（PP Gals）出過一張唱片，組合解散後，她轉戰選美並加入影視圈發展，更憑《九五至尊》呂四娘一角勇奪「我最喜愛的女主角」。（黃梓烜攝/資料圖片/明報製圖）

50歲張可頤（Maggie）入行多年，演技不用懷疑，當年在TVB除躋身「四大花旦」之位，2003年她更憑《九五至尊》呂四娘一角勇奪「我最喜愛的女主角」。最近她出現人生轉捩點，就是伙拍商界女強人Laura在內地開設製作及經理人公司，升呢做老闆，大展拳腳，旗下首位歌手是18歲華裔女生陳涵林（Karen）；她還再次走入錄音室，跟「阿女」合唱歌曲《風給的約定》。

日前張可頤跟「親生女」Karen接受訪問，張可頤重提1991年跟蘇美欣、袁麗麗及陳雪燕，曾以四人女子組合「花生女郎」（PP Gals）出過一張唱片，之後組合解散，她轉戰選美並加入影視圈發展。相隔20多年再入錄音室錄歌，她坦言基本上已忘記自己的歌手身分，「今次是為了Karen才玩吓jam歌，我不緊張，趁機會了解時下年輕人唱歌是什麼一回事，因為我冇仔女，而且覺得娛樂圈傳承很重要」。

張可頤更打算未來進一步擴闊幕前幕後發展，除發揮演員所長，又銳意參與跨國界的影視幕後製作，並發掘台前幕後人才。她自言曾想過做導演，也試過寫劇本、填詞，但半日也寫不到一句，或許她較適合做策劃。

至於年紀小小的Karen大頭來頭，8歲已開始學音樂、鋼琴及舞蹈，2017年榮獲美國「文化中國‧水立方杯」海外華人中文歌曲比賽第5名，亦是美國侯斯頓賽區少年組第一名，美國侯斯頓市長Sylvester Turner於2017年3月17日向她發祝賀信，並將那天設為「Karen Hanlin Chen Day」（陳涵林日）。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）