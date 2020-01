昨日有報道指朱千雪孕味濃,被爆懷孕5個月,而老公亦由新加坡專誠返港陪老婆,不過朱千雪否認懷孕一事,並強調只是胖了。昨晚朱千雪在instagram上載新相,並以英文留言表示:"Chubby, happy, but no baby. Thanks for the blessings anyway! Always feel loved."再次表示自己只是肥了﹑快樂了,沒有懷孕,但仍感激大家祝福。

相關新聞:【喜迎鼠BB?】朱千雪孕味濃 被爆懷孕5個月

(即時娛樂)