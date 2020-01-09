【借筆風波】莊思明ig疑泄職員資料 國泰空服工會發聲明 (15:20)

楊明女友莊思明昨天在instagram撰長文吐苦水，憶述她坐國泰航班往泰國時，想向機組人員借筆，但按了3次服務燈卻不獲理會，到第4次才有空姐過來。莊思明為不想這類事情發生在其他乘客身上，她填完入境表後，再按燈要求找高級空中服務員表達意見。

不過「借筆風波」愈演愈烈，莊思明曾在社交網公開該班空中服務員名單，有指屬於國泰內聯網的資料，不少網民批評莊思明此舉涉透露別人私隱，最後她刪除該相片。

由於事件不斷發酵，就連國泰航空公司空中服務員工會（FAU），今天也以中﹑英文發聲明，指莊思明涉觸犯私隱條例，聲明內容指對近日有機組人員的執勤名單，在社交網上被公開表示高度關注。

「國泰航空公司空中服務員工會對近日公司機組人員執勤名單被公開至社交平台表示高度關注。此舉涉嫌觸犯個人私隱條例。現促請公司管理層徹查是次事件，並加強保障員工個人資料的措施。工會會繼續跟進事件，亦請受影響會員聯絡我們，以便我們提供協助。」莊思明今早更新ig限時動態，對於遭網民批評，她以英文表示，她無法讓所有人喜歡自己。

另外，香港航空也在facebook網頁，舉行送筆活動，並溫馨提示乘客坐飛機安心又放心，不用左撳右撳四圍望，就要記得帶筆填入境紙，不少網民留言笑指「抽水抽得好快」。

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（即時娛樂）