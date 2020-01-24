【#拒絕和妳坐同一班機】王喜遠離「類恐怖分子」乘客 (17:56)

莊思明捲入「借筆風波」事件愈演愈烈，惹網民熱議之餘，國泰航空公司空中服務員工會（FAU），今天也發聲明，指莊思明涉觸犯私隱條例，聲明內容指對近日有機組人員的執勤名單，在社交網上被公開表示高度關注：「國泰航空公司空中服務員工會對近日公司機組人員執勤名單被公開至社交平台表示高度關注。此舉涉嫌觸犯個人私隱條例。現促請公司管理層徹查是次事件，並加強保障員工個人資料的措施。工會會繼續跟進事件，亦請受影響會員聯絡我們，以便我們提供協助。」

除了國泰空服工會發聲明外，香港航空也極速「靚抽」，舉行送筆活動，並溫馨提示乘客坐飛機時，要帶筆填寫入境紙；而王喜今日亦在fb「抽水」，他在fb上載原子筆相片，並撰文給國泰航空公司，他說：

「致 國泰航空（00293）公司

本人自1999年成為馬可孛羅會

會員至今，從未提出過任何請求，

直到今天。

從今，若本人的預訂航班上有出現

那些『借不到原子筆，就能隨意

竊取及隨便公布機組人員名單。』

這等『類恐怖分子』行為的乘客，

懇請貴 公司立即通知本人改更航

班，多謝合作。

祝 公司業務蒸蒸日上

遠離『類恐怖分子』

王喜

#拒絕和妳坐同一班機」

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（即時娛樂）