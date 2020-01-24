備戰個唱開始茹素 AGA努力操馬甲線：初時面青口唇白 (18:02)

【今日直擊】唱作女歌手AGA（江海迦）今日以紅黑Look，出席太古城中心的「紅運豐收」揭幕禮，席間跟粉絲製作個人化飲品樽身貼紙，又識做說自己的獨特開聲方法是飲可樂。談到4月舉行首個紅館演唱會，AGA稱為保持狀態，近期開始茹素，獲媽咪及朋友以行動支持，令她感到很窩心；江媽媽為愛女炮製素食蘿蔔糕，AGA跟朋友打邊爐時，齊齊打齋火鍋，笑言這麼大個女，未見過打邊爐是成枱菜。

AGA正努力做運動，希望操出馬甲線。問到個唱的歌衫是否隨操練成果變得少布？她表示會盡量配合，又透露剛開始排舞，由於平時很少跳舞，加上要操體能，初時返到屋企會面青口唇白，現在覺得自己體能好了、身體強壯了。AGA預告個唱會有嘉賓，為保持神秘暫不透露，只表示舞台設計有高低位兼有升降台，所以要練反應，皆因自己手腳不協調。

日前有報道騰訊音樂購入其所屬的環球音樂一成股份，AGA表示知悉此事，卻不清楚公司會否有人事變動。問到公司稍後會否安排她多往內地工作，以及跟內地歌手合作？AGA稱未知詳情，但作為表演者，對任何表演及舞台都會非常珍惜。

（即時娛樂）