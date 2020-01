next

現年48歲的劉小慧,多年來保養得宜,臉上一條皺紋也沒有,令不少女士們羨慕。近日小慧在社交平台分享照片,其中一張她雙手托著下巴,儼如少女般,怎樣也看不出她已是兩女之母,被封「逆齡靚媽」絕對當之無愧。小慧留言:「之前去露營車巧遇上了十分鐘的magic moment,一張爆光,一張不爆光,但都想同大家分享這兩張夢幻時刻,難得一遇的風景 我的magic moment?其實我覺得好多人話我逆齡,最主要係因為我暫時冇乜皺紋,因為真係如果一有幾條喺塊面度,呃唔到人。當然在保養上我都花心機,如每日都要搽保濕產品時,都揀定一啲有抗皺功能嘅面霜,一支面霜兩個功能夠晒方便 By the way 上面扮少女張相,係模仿緊自己90年代影嘅寫真其中一張相 依家睇返都頂我自己唔順 唔緊要人一世物一世,同大家分享這些不怕醜的相片。」

(即時娛樂)