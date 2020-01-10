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王敏德細仔赴美國升學 一家人四萬咁口送機 (14:49)

文章日期：2020年01月10日

王敏德細仔王躍穎（Kadin）昨晚起程到美國洛杉磯升讀大學，一家人親到機場送機，王敏德、馬詩慧及王曼喜輪流攬住躍穎合照，大家笑到四萬咁口，未有流露出依依不捨表情。

（即時娛樂）

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