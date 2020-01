今天是司馬燕逝世5年,她生前老公吳忠義(Togi)在社交網貼出悼念亡妻的照片,相中的祭品有零食和咖啡,Togi以英文感性留言:"Dearest Michelle,Rest in peace wherever you are.We will nevery forget you.Your beauty,your smile, your warmth and your spirit are forever in our hearts.With love, your three musketeers."意謂他永不會忘記亡妻的美麗﹑笑容﹑溫暖和精神,永遠在他們的心中。

(即時娛樂)