【《金宵大廈》絕密照曝光】陳庭欣「神鳥」預測李施嬅攞視后 (21:25)

葉鎮輝在facebook上載自製的《金宵大廈》絕密短片。。（網上視頻截圖）

《萬千星輝頒獎典禮2019》周日（12日）舉行，去年被網民捧為「神劇」的《金宵大廈》，在各個獎項都是大熱，特別是「最佳劇集」及「最佳女主角」。李施嬅憑此劇爭視后，雖然對手有兩大影后《鐵探》惠英紅與《多功能老婆》楊千嬅，但李施嬅仍被睇高一線。日前陳庭欣的寶貝鸚鵡ShabuShabu化身神鳥，抽牌預測各獎項，「最佳女主角」抽中李施嬅！李施嬅還有《金宵》的「靚寶」黑貓加持，在網上為她拉票。頒獎禮前夕又有開拍《金宵大廈2》消息，李施嬅奪視后氣勢勁！

李施嬅日前在金宵大廈的原型香檳大廈出現引起拍《金宵大廈2》揣測？《金宵大廈》監製葉鎮輝與編審羅佩清回覆《明報》，承認正著手度《金宵2》，但只屬籌備階段，亦非續集，是金宵大廈做背景的全新故事。《金宵大廈》是「最佳劇集」熱門，監製葉鎮輝在facebook上載自製的《金宵大廈》絕密短片，拍攝現場照片與主題曲《今宵多珍重》配合，讓粉絲重溫及為劇集造勢。李施嬅留言：「睇番條片，我毛管戙，love it so much！」李施嬅已準備好戰衣出席頒獎禮，她說不理自己有無獎，她希望見到趙希洛、陳山聰與《金宵大廈》攞獎。

陳庭欣的鸚鵡ShabuShabu在選「最佳男主角」時，抽出《包青天再起風雲》的譚俊彥，因而令不少網民懷疑準確度！

(即時娛樂)