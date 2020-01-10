【紀念音樂會】薛家燕穿蝴蝶晚裝唱《心肝寶貝》悼黎小田 (21:50)

【今晚直擊】著名音樂人黎小田去年12月初病逝，為向他多年來對香港樂壇作出貢獻致敬，小田生前好友薛家燕，聯同陳欣健、李龍基、黎瑞恩、杜德偉、泳兒及林德信等，今晚（10日）假旺角麥花臣場館，舉行《To 小田 With Love Forever 音樂會》。音樂會座無虛席，晚上8時20分開始，先播出由陳欣健旁白的短片，讚他成功捧紅一個又一個巨星；又播了一段是小田爸爸訪問，他透露兒子小時候好喜歡彈結他唱歌扮貓王，他對此感失望，所以曾一度阻止兒子唱歌入行。

同時，大會又播出小田做童星的片段，以及他與家燕姐拍節目的搞笑劇情，當中還有多張黎小田生前與成龍、梅艷芳、張國榮、謝賢等合照。短片末段提到，小田的好友相信，他化身為黑白琴鍵紋的蝴蝶，出現在靈堂，現場亦有一隻蝴蝶。

此時，打頭陣的家燕姐，穿上一襲黑色露肩蝴蝶晚裝出場，唱出一曲《心肝寶貝》，她說：「Michael，你真是我們的心肝寶貝，今日我特登著這件衫及唱這首歌。你對樂壇貢獻好多，我都好感激你，我們歌手仔仔一堂，希望你得到安慰。」唱罷音樂會3位司儀陳欣健、陳敏之、胡諾言出場，陳欣健代表說：「有請Michael坐低欣賞。」另外，成龍在片段中表示認識小田多年，合作多次，最難忘是唱電影《警察故事》主題曲《英雄故事》，隨即他清唱幾句，然後祝好友一路好走！鄭秀文則大讚小田提攜後輩，新秀一班兄弟姊妹他都好照顧。

（即時娛樂）