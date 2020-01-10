【黎小田離世個多月】薛家燕承認未釋懷 子女陪外遊散心 (22:19)

【今晚直擊】薛家燕今晚（10日）特意揀了一條蝴蝶裙，出席紀念黎小田的音樂會，除獻唱《心肝寶貝》外，還會唱《胭脂扣》，家燕姐表示該晚裝之前在《流行經典50年》穿過。問家燕姐有否感覺到黎小田在聽她唱歌？家燕姐說：「我有感覺的，所以不知道為何出場，跟我平時做演唱會出場有不同感覺，我跟自己說要忍住不要太過情緒激動和喊。（會否擔心情緒波動？）因為Michael走了個幾月，坦白說，我仍未釋懷，我的仔女帶我去外地旅行，叫我放開心情，Uncle走得好安詳，叫我不用太掛住，我自己也知，但合作太多年，經常上網重溫和他的合作片段，腦海會見到他，可能一下子接受不到他走了，我跟自己講，盡量去釋懷，以及不要太傷心。我今晚見到Michael助手Clara，她一見到我也行開，因為我們一見面又想喊，今日場面好感觸，相信Michael會好安慰。」

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另外，楊受成拍了片段憶述和黎小田點滴：「他是我認識超過60年的朋友，其中有50年我們無間斷來往，我們是好友，他為人又謙虛。他音樂上很高成就，好有才華，寫下很多經典金曲。每年的年三十晚，他會來我家拜年，大家唱歌、跳舞和賭錢，他的離開我很難過，雖然人離開了，但他的歌曲會長存在心中。」而陳淑芬亦相信Michael去了另一個地方，都會繼續創作和彈琴，不會寂寞，希望他一路好走，一切在心中。此外，陳欣健演繹一曲《大丈夫》，他唱完形容好友黎小田是真正大丈夫。

（即時娛樂）