【鍾意陳山聰馬國明】姜皓文開口恨攞獎：發夢自己做視帝 (19:58)

【專訪】在娛樂圈打滾逾30年的姜皓文（黑仔），1986年參加亞視第一屆《電視先生選舉》成為雙料亞軍入行，演出過數十套亞視劇，奈何看過的觀眾不多，一度意興闌珊轉行，但始終不捨得離開演藝圈。近年姜皓文在電影圈有不錯發展，2018年因機緣巧合跟TVB簽了部頭約，加盟後拍攝首部劇集《鐵探》，飾演臥底Bingo一角，劇中他跟盧宛茵的一段母子情令人感動，結果他成功躋身候選視帝之列；姜皓文笑說自己近年行緊運，所以攞硬獎！

姜皓文於電影《翠絲》演跨性別人士，他的破格演出，獲得第2屆MOVIE6全民票選電影大獎「最佳男主角」，榮升「民選影帝」，演技不用懷疑。今次轉戰電視圈爭視帝，姜皓文坦言對得獎有信心，還試過發夢做視帝，以及開拍《鐵探》續集。「真的日有所思，夜有所夢，套劇咁好，角色又咁多人鍾意。我當然恨攞視帝，如果唔恨，都唔會發夢！如果真係畀我，我也認為幾理所當然值得攞，但都要看觀眾口味」。

對於其他視帝候選人，姜皓文覺得誰是最大勁敵？他表示鍾意《金宵大廈》的陳山聰：「 《金宵大廈》 套劇真的很特別，我好少留意都被吸引了，其實我都有追劇，因為太太鍾意睇，不過這套劇一路睇自己都上咗癮。」姜皓文亦有留意《鐵探》的黃智賢、袁偉豪，以及《白色強人》的郭晉安和馬國明，他同樣說很鍾意馬國明，之後又大讚同劇拍檔袁偉豪，但相比之下，姜皓文就話……

欲知姜皓文專訪詳情，請留意明天（1月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）