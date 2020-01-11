【常將好運掛嘴邊】事業順風順水 姜皓文：太太好旺我 (21:56)

【專訪】做演員除了要有實力，還要有好角色才能發揮，故不少演員都說好角色難求。姜皓文（黑仔）曾憑電影《拆彈專家》奪第一屆PIFFA至尊電影頒獎典禮「最佳男配角」，是他從影以來第一個獎項，之後在電影《翠絲》演跨性別人士，他的破格演出，獲得第2屆MOVIE6全民票選電影大獎「最佳男主角」，榮升「民選影帝」，難怪他笑說自己經常遇到好角色。他說：「其實是近年我比較幸運，很多人幫我，給予我機會和提攜我，令我很得心應手。我經常說自己很有運，會不會用光運氣就會死？」

姜皓文以部頭約加盟TVB，演出首套劇集《鐵探》已有份競逐視帝。他表示有機會還會再拍劇，最想在小品劇中演小人物角色。姜皓文又談到昔日亞視戰友鄭則仕，他希望大家再有機會於電視劇上合作……

近年在事業上順風順水，經常將好運掛在嘴邊，姜皓文說：「太太殷寧真的很旺我！但我覺得旺不旺，是看你屋企開不開心，屋企成日嘻嘻哈哈如歡樂天地般，人自然會過得開心。當然工作上有不開心，少少情緒帶到屋企都有，但返到屋企就會開心番。兩公婆當然也會鬧交，不鬧交點算夫妻，只要不說過分說話傷害到對方就無問題。」

欲知姜皓文專訪詳情，請留意明天（1月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）