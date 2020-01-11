杜德偉獲鼓勵唱英文歌參加新秀 讚黎小田給予新人自信 (13:51)

杜德偉（Alex）昨晚參與《To 小田 With Love Forever 音樂會》，在台上獻唱《煙雨淒迷》，以此送給已故著名音樂人黎小田（Michael）。Alex在後台受訪時表示認識Michael已很多年，他出道參加新秀歌唱比賽時，對方是評判之一，當年已給予很多意見，「記得最緊要的意見是我唱英文歌參加比賽，但他一直建議我唱廣東話，但最後都叫我唱英文歌，叫我唱自己最有把握的歌曲，畀我好多鼓勵。到我加入華星後，亦有監製我的唱片，全心全意兩個人經歷一段好長時間，因為一張碟要做10首歌要用好長時間，好多時大家都會在錄音室，他很有方法令一個歌手在演唱過程好自然、好舒服，作為一個新人，遇到一個嚴謹嚴肅的監製，一定嚇到鼻哥窿都冇肉，但他就令我好舒服完成一張唱片，又畀好多自信、信心給我。」

至於二人最難忘的對話？Alex笑說：「最難忘是他竟然話他的偶像是我爹哋，因為我爹哋當時都身為一位音樂總監，他好喜歡聽我爹哋打鼓，亦有講一些關於我父母拍拖的事情。」

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（即時娛樂）