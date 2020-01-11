【隔空伴奏】薛家燕唱《胭脂扣》 台上播黎小田彈琴片段 (14:28)

薛家燕於昨晚《To 小田 With Love Forever 音樂會》壓軸再出場，台上播出她昔日跟黎小田（Michael）在節目中化身「十二少」和「如花」的搞笑片段。家燕姐睇完片後都話自己好大感觸，一度哽咽表示：「個人好感動，跟Michael合作差不多有半個世紀，大家好朋友關係超過50年，由《家燕與小田》去到《流行經典50年》，大家合作是非常成功，在工作上他畀我好多支持、指導，尤其是在音樂上，雖然開初大家會有好多拗撬，到後期我們變成好朋友，尤其是拍《流行經典50年》時，他好惜我、好愛我、好支持我，好感激有這一位好拍檔。Michael，真的好多謝你！」

家燕姐指她今晚唱的《胭脂扣》，是黎小田生前其中一首得獎歌曲，本身她是不懂得唱，於是抽時間去練習，亦多謝監製這晚播出彈奏鋼琴片段來配合，感覺就似黎小田幫她伴奏。

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（即時娛樂）