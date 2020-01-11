唱梅艷芳金曲悼念黎小田 泳兒遺憾音樂上未能合作 (15:12)

泳兒昨晚參與《To 小田 With Love Forever 音樂會》，獻唱梅艷芳金曲《飛躍舞台》來悼念已故著名音樂人黎小田（Michael）。

泳兒坦言事前好緊張，感覺是個大挑戰，當收到《飛躍舞台》便想如何去演繹，特別是開頭有些清唱，幸好大會安排唱第一句由升降台升上來，令我整個人心情定下來。至於事前有否苦練？她說：「有，因為我的Key跟梅姐（梅艷芳）不同，所以從中學到不少。（曾跟Michael合作過？）上過他主持的《流行經典50年》，在音樂上，有主動講過想寫歌給我，很可惜最終未能成事，已成為一件遺憾，但都很開心認識他，他是個很提攜後輩的人，知道我的性格比較怕羞，影相時會叫我行過去一齊影。」

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（即時娛樂）