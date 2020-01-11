莊思明疑泄機組人員資料 莊思敏：佢立場不算私隱度文件 (18:40)

【今日直擊】莊思敏胞妹莊思明日前爆出機艙「借筆風波」，上載機組人員名單而遭網民鬧爆。莊思敏今日於活動上表示有關心妹妹，認為事件已發酵到有理說不清，「可能她純粹想將不開心的經歷說出來，但面對一些激進的言論，又一時衝動上載很多其他東西出來，這件事對她來說也是一種經歷，以前的她會很執着，一定要讓其他人明白自己想法，所以會不停解釋，但在網絡世界一個人對那麼多人，也解釋不到這麼多，所以她現在也明白還是算了，解釋不到，讓事件慢慢平息，不要影響其他人。」

至於被鬧爆泄露別人私隱，莊思敏指妹妹已知道令很多人不開心，也感不好意思，不應該太衝動，「這張名單上面只有姓名，無其他個人資料，故並不牽涉法律問題。在妹妹立場這張不是私隱度文件，所以她也沒為意，當然這樣做不代表她是對的，她亦已在某個平台公開道歉，希望這件事盡快平息。」

莊思敏亦以借筆事件大開妹妹玩笑，她道：「以後每年生日禮物都會是一打筆，會在她所有褸袋插支筆，等她上機有筆用，一笑置之啦！」

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（即時娛樂）