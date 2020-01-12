黃子華賣樓拍《乜代宗師》：不揀合拍片 想自由自在拍攝 (20:35)

黃子華繼《一蚊雞保鑣》後，相隔17年再炮製第二部自編自導自演電影《乜代宗師》，並安排於賀歲檔上映；不過，有網民發起罷睇「紅色」賀歲片，其中《乜代宗師》於深圳取景，故不是香港人電影。子華今日在facebook開live自白，他說：「今日睇新聞先知有朋友覺得呢套戲（《乜代宗師》），因為黃子華收咗幾百萬片酬，剝削了工作人員，以致不夠錢，有些戲需要返內地拍。其實呢套戲剝削了所有人，包括台前幕後，我想同大家講一樣嘢，每個人都畀我揼心口，唔該，唔該，平啲，平啲，平啲，因為真係唔夠錢，我自己做編劇、導演、演員，一毫子冇收過。真實情況，我係賣咗層樓拍呢套戲，所以冇人工。」

子華又澄清《乜》並非合拍片，「第一日拍呢套戲，心態係完全拍畀香港人睇，係一套香港戲，不揀合拍片，是想自由自在去拍呢套戲」。無論題材、表達手法，他都不想被人控制怎樣拍，只想忠於自己的概念去拍攝。子華說自己的心態是香港人投資、香港人賣樓、拍只給香港人睇的電影。他透露日前在街上被記者問，是否對《乜》好有信心？子華卻說冇信心，輸少當贏，「除非奇蹟，否則冇可能翻本！甚至唔諗呢層樓可以返番嚟，有冇可能返番間房？或者廁所？甚至返番個水龍頭都唔緊要，我已經預咗，至少可以自由自在拍呢套片，好唔好睇唔知，至少可以忠於自己」。

他又解釋為何要到深圳拍部分戲，「我問過一些監製，（賣咗層樓啲錢）香港可以拍到15日，但呢套戲要拍50日，資深導演或者可以，我真係冇呢個能力。除了錢，需要大廠房取景，都是錢問題。如果在香港拍50日，我賣呢層樓，仲要賣埋自己住那層。」子華最後形容自己是傻佬，「全行認為我係儍佬，90幾%冇可能翻本。我只希望講出真實情況，睇唔睇唔緊要，多謝大家」。

（即時娛樂）