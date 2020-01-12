【台慶頒獎禮】史上首次！李施嬅楊千嬅同奪「最受歡迎電視女角色」獎 (23:31)

【今晚直擊】《萬千星輝頒獎典禮2019》頒發「最受歡迎電視女角色」，結果由李施嬅《金宵大廈》和楊千嬅《多功能老婆》奪得，亦是台慶頒獎禮史上，首次有兩位女藝人奪得該獎。

施嬅獲獎時表示等了16年，首次奪得台慶頒獎禮個人獎項，她說：「今年我的對手有兩位影后級，心跳加速流冷汗，好刺激，她們給了我一個好經驗，我還記得去年4月3日完約後，仍可以站在台上攞獎，是一個奇蹟。」施嬅亦有感而發表示被人彈，要去增值自己，被人踩低就爬起身。施嬅表示稍後去加拿大拍劇，今次獲獎是好大的強心針。

楊千嬅則憑《多功能老婆》中的「藍飛」一角，亦是她首次在台慶頒獎禮獲獎，千嬅獲獎時說：「嘩﹗好驚喎，真的好緊張。」同時她又感謝劇中拍檔及閨密，當然少不得多謝她的老公丁子高。

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（即時娛樂）