【台慶頒獎禮】劉丹舊曆76歲生日：明年或來年再攞獎 (23:41)

【今晚直撃】劉丹今晚獲得「萬千光輝演藝人大獎」，他在台上透露今日是其舊曆76歲生日，明日是他新曆生日。對於雙喜臨門，劉丹表示：「好似為我開生日派對咁，幾過癮，明晚例牌和家人食飯慶祝。今晚遲到都是因為已跟家人食飯，明晚那餐就會隆重些。（獲獎是最好生日禮物？）從影幾十年都無攞過獎，TVB都做了50幾年，一攞就攞大獎幾開心，之前老媽子在生時，食飯時會同我講邊個邊個又攞獎，言下之意，我點解未有獎，我就和她講『佢演得幾好』，但就換來她冷笑一下，當然父母覺得自己仔女是最好。」

劉丹認為自己是日日都攞獎，逛街時遇到觀眾會讚他演得幾好，已經感到好開心，十足是攞獎，一直保持這份「阿Q精神」。至於生日願望，他說：「明年或來年再攞多幾個獎，今年先有第一個獎，除了新人獎無得再攞，其他獎都未攞過，想朝這個目標去做。」

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（即時娛樂）