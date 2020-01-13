【台慶頒獎禮】73歲劉江被觸及底線 認約滿離開無綫 (00:22)

【今晚直撃】73歲劉江今日突然傳出離開無綫的消息，他還有2日便告約滿。劉江在台慶頒獎禮上表示：「其實這兩日不用返工，要我清假期，今日返來是因為對《金宵大廈》有些情誼結，又有提名最佳男配角，但嘥氣，大家知咩事﹗（無獎有否失望？）無乜失望，始終這步要行，年紀開始大，原來打算做少些，現在開始快速去畫，變得快了。（公司還是雙方的決定？）我在這裏工作了37年，如果我講，講不出口，不過佢幫我講了，要多謝佢……咁我對這間公司同事有種依依不捨感覺，當我講話唔續約，有兩晚瞓唔著，做人一定要有個底線。（有什麼觸及底線？）不講了，在這裏工作了咁多年，公司對我好好，只可以咁講。」

劉江指消息公開後，外間只要認為適合的都可以找他，因為仍有戲癮，不過工作都要放假，「始終年紀大，咁搏命唔知為咩，老實講，在TVB工作至4、5點，再駕車回家，有時都問自己為咩。」

相關新聞：【台慶頒獎禮】史上首次！李施嬅楊千嬅同奪「最受歡迎電視女角色」獎

相關新聞：【台慶頒獎禮】周柏豪個人掃兩獎 獲最受歡迎電視男角色

相關新聞：【台慶頒獎禮】擊敗千嬅施嬅 《鐵探》惠英紅大熱封視后

相關新聞：【台慶頒獎禮】提名12次終封帝 馬國明榮膺最佳男主角

相關新聞：【台慶頒獎禮】周柏豪病住攞電視歌曲獎 讚太太「全能老婆」

相關新聞：【台慶頒獎禮】「金城安」周嘉洛爆冷奪最佳男配角

相關新聞：【台慶頒獎禮】入行12年 趙希洛首獲提名即奪最佳女配角

相關新聞：【台慶頒獎禮】張振朗膺「飛躍男藝員」含淚多謝最愛女人

相關新聞：【台慶頒獎禮】劉丹獲萬千光輝演藝人大獎 被珍姐「撩」落台

（即時娛樂）