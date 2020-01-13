【台慶頒獎禮】楊千嬅首獲電視獎大感滿足 驚訝多水秤座藝人得獎 (00:52)

【今晚直撃】楊千嬅昨晚於《萬千星輝頒獎典禮2019》上，跟李施嬅同時獲頒最受歡迎電視女角色。千嬅在後台受訪時表示：「今次獲獎好有滿足感，因為角色攞獎是第一次，滿足感是鍾意角色，某程度上是我發揮到功能。這日好驚訝，全部攞獎好多是水秤座，知道小紅姐（惠英紅）是我前一日生日，李施嬅又是水秤座，最勁馬國明都是，幾得意，好開心。」千嬅笑指周柏豪不是水秤座，爆他剛才在旁邊標冷汗，知道對方患病，提醒他不要傳染給囡囡。

千嬅坦言今次是她入行第一個電視獎項，很有紀念價值及經驗。至於歌影視大滿貫獲獎，她說：「不是，仲有好多空間進步，覺得可以再做好些，有1、2場戲做得不好。有機會再跟不同前輩合作，因為這部戲有好多前輩，例如張國強、許紹雄及梁舜燕等。（希望下次再拍就攞視后？）我拍劇是想有再好演出機會，做得好，其他就隨緣。」

相關新聞：【登「六」最佳禮物】視后惠英紅自封鐵人：年半冇休息過

相關新聞：【台慶頒獎禮】73歲劉江被觸及底線 認約滿離開無綫

相關新聞：【台慶頒獎禮】史上首次！李施嬅楊千嬅同奪「最受歡迎電視女角色」獎

相關新聞：【台慶頒獎禮】周柏豪個人掃兩獎 獲最受歡迎電視男角色

相關新聞：【台慶頒獎禮】擊敗千嬅施嬅 《鐵探》惠英紅大熱封視后

相關新聞：【台慶頒獎禮】提名12次終封帝 馬國明榮膺最佳男主角

相關新聞：【台慶頒獎禮】周柏豪病住攞電視歌曲獎 讚太太「全能老婆」

相關新聞：【台慶頒獎禮】「金城安」周嘉洛爆冷奪最佳男配角

相關新聞：【台慶頒獎禮】入行12年 趙希洛首獲提名即奪最佳女配角

相關新聞：【台慶頒獎禮】張振朗膺「飛躍男藝員」含淚多謝最愛女人

相關新聞：【台慶頒獎禮】劉丹獲萬千光輝演藝人大獎 被珍姐「撩」落台

（即時娛樂）