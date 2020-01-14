【有警員行為異常】黃秋生指有必要調查：係制度問題 (21:56)

【今晚直擊】黃秋生因為家有白事兼切傷手指要縫5針，今晚未能跟立法會議員何君堯在港台《視點31》對談，港台記者到律敦治醫院訪問秋生。談到對談題目為「論良知‧談正義」，秋生表示正義和良知都是哲學問題，這兩個題目其實可以寫一篇論文。當秋生得悉節目僅45分鐘左右時，就表示講其中一樣也講不完，他說：「因為正義和良知每人不同，你不可以說我的正義和我的良知，就是你的正義和良知，我相信何議員都有他的正義和良知，即是有些人，我所謂的飯就是他的糞便，你所謂糞便就是他的飯，當大家的理解認知都不同時，很難用45分鐘去討論。」

談到警方執法及外界關注的元朗7‧21事件，秋生說：「7‧21基本上是大家一個好大的疑慮及恐慌，就算你說警方沒有參與都好，都會懷疑警方是否縱容此事發生呢？當很多人去懷疑的時候，政府有必要去調查，我不夠膽敢說所有警察﹑全港警察都是壞人，我剛在醫院內，警察都有禮貌，我不喜歡戴口罩，亦不戴口罩，但警察也畀我戴，非常有禮貌，不是每個都是這樣，正正因為不是個個都這樣，大家見到警察暴力和異常行徑，更有必要進行調查，看看究竟有什麼人超越了應該的職責。」

對於警員操守方面有落差，秋生表示這不是人的問題，是制度的問題：「這是一個制度逼使，有某些人容許某一些人去做某些事，越軌的行為，有些好具體例子﹑有些畫面你也見到，不停大聲在近範圍問人『你係咪襲警呀？你係咪襲警呀？』，即是基本好像問人『我係咪一個人呀？我係咪一個人呀？』，行為異常嘛，人家是否襲警你不知道？你還要問人？有好多異常行徑，是失常㗎，這些還不需要調查？他沒有這個能力去執行職務，會影響到其他正常同袍嘛！」

記者又問到現時無論身處哪一個陣營，香港人都感難捱，秋生則說：「我經常想起二次大戰時英國大轟炸，大家每天都準備去被德軍轟炸，但英國人每天如常過自己生活，返工就返工，上學就上學，應該有這樣胸襟，還有我們展望將來，覺得有人的地方就有希望。

我對香港巿民有信心，其實每個人看同一件事，有不同反差，所以黑和白中間，還有好多灰色地帶，這個世界不止黑白這麼簡單，有好多時候有些人好刻意看不到某一些東西，有些人又以為自己看到某些東西，但其實又不是看得清晰，所以我覺得應該做學問的就做學問，創作就繼續創作，大家心中知道我們守護著香港人一路以來的價值。」

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（即時娛樂）