【何君堯離場後】現場突然爆爭執 兩名自稱便衣警員勸交 (22:22)

何君堯離開港台電視大廈後，現場爆發爭執，有兩名自稱便衣警員在場勸交。（黃梓烜攝）

【今晚直擊】黃秋生和立法會議員何君堯，今晚原先在港台《視點31》對談，惟秋生家有白事兼切傷手指，最後未有現身，只得何議員和主持利君雅對談。

節目結束後，何君堯即離開港台電視大廈，對於未能和秋生同場探討「正義和良知」，問他有否失望？他說：「今日反高潮，未開始已完結，相信將來有機會同大家傾偈，香港在乎溝通。黃先生（黃秋生）家中發生事，好惋惜，向他表示慰問。」

問他怎樣看秋生在醫院接受港台訪問的言論？他說：「我未有時間和他正式討論，未開始已結束，有少少遺憾。（將來再邀請和黃秋生討論會接受？）任何人都會接受，就算是朱凱迪都可以，大家都係議員，都傾得偈，和秋生更加沒任何事。」

何君堯在助手陪同下，在晚上8時45分離開港台，他和在場支持者握手，支持者情緒高漲，大嗌「加油」。何君堯離開後，其支持者和在場一名男子爆爭執，繼而動武，現場有兩名自稱是便衣警員勸交，將該男子帶走。

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（即時娛樂）