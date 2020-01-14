爆拍檔幫手冇收錢 黃子華望新片賺錢：可以分紅畀佢哋 (22:36)

【今晚直擊】黃子華繼《一蚊雞保鑣》後，相隔17年再炮製第二部自編自導自演電影《乜代宗師》，並安排於賀歲檔上映；不過，有網民質疑《乜》是合拍片而呼籲罷睇，故子華拍攝短片澄清，爆自己賣樓籌拍此片外，又指全行認為他是儍佬，因為90幾%冇可能翻本。今晚子華現身《乜》首映禮，他形容今次身兼三職感覺精神分裂，「顧住導演，忘記了埋位演出，過程很艱苦，有一秒可以休息，非常多波折，不過監製說這部是『遇難呈祥』，有人突然不能來參與，之後會出現更好的」。

子華又形容資金是幾大的難關，製作費過千萬元。有傳英皇電影因該片未通過審批而撤資？他說：「是另一部戲，這部戲一直都是想自己全投資，我冇壓力，失去層樓不緊要，為完成自己夢想。不過很多工作人員好癲，冇收錢，三個監製都冇收錢，所以我當佢哋係投資拍檔，希望部戲賺到錢可以分紅畀佢哋。」

對於有網友指他是「偽黃」，發起繼續罷睇，對於電影與政治被混為一談，子華認為電影被政治摧毀或者幫助，都不是值得高興的事。他坦言對票房沒任何想法，之前賣座的電影《棟篤特工》有奇蹟，但不覺得奇蹟會經常發生。

（即時娛樂）