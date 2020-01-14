【斬手指避臘腸？】黃秋生切傷手指縫5針：缺一不可 (22:46)

【今晚直擊】黃秋生今晚因家有白事及切傷左手拇指，未能跟立法會議會何君堯對談。他於晚上9時離開律敦治醫院，接受傳媒簡短訪問。問到未能跟何議員對談，他說：「外父都走了，切到（手指）這樣，那些（指對談）很小事，有沒有去都沒有所謂。」秋生表示明天（15日）再處理外父身後事，又指身在外地的太太十分傷心，而他的手指則縫了5針，他稱：「4針都不能，要5針，缺一不可。」他續說：「我老婆又不在港，唉…總之好濕滯，整定。（有沒有見外父最後一面？）沒有，我切傷手指在附近醫院縫針，之後收到電話指外父危殆，我趕搭的士過來，但又塞車，來到他就走了。」

會否擔心何議員支持者指他因不夠膽應戰而找藉口？秋生聞言大講反話：「驚你驚到切自己手指？驚到叫外父快些走？吖！怎形容呢？『斬手指避臘腸』。」

晚上近10時，秋生在facebook留言：「未能出席舆何君堯先生對話及錯失接受利君雅小姐訪問深感遺憾。亦多謝何先生的慰問。(多謝各位的慰問)」

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（即時娛樂）