【專訪】甩拖後單身兩年 湯洛雯公開3大擇偶條件 (22:45)

32歲的湯洛雯（靚湯）自兩年前跟羅天宇宣布「分」訊，結束4年情後，單身的她一直緋聞多多，先後跟姚子羚舊愛鄭子邦、楊冪前夫劉愷威的名字扯上關係，靚湯澄清全部緋聞都是假的，令她覺得很無辜。「我真的單身了兩年，當然有認識過或嘗試了解過的人，但真的找不到一個好啱key。其實之前我一直都有keep住拍拖，今次分手後，頭一年都想拍拖，因為真的不習慣，但第二年卻很享受單身生活，因為終於能夠所有事情都專注在自己身上」。

至於什麼類型男士才是她那杯茶？靚湯開出3大擇偶條件，包括心地好、溝通到及有上進心。「首先一定要心地好，心地好很緊要；其次是溝通到，要明我講的gag，我講gag時，他識笑，而不是講完後大家有點尷尬。以前細個想要靚仔，現在就覺得靚仔還是隨緣，當然我不會拒絕靚仔，但不是條件之一。上進心都是條件，有上進心和勤力，就可以保障他是一個可以照顧我的人，不用很有錢，其實我最鍾意食魚蛋粉和麥當勞」。

靚湯又希望將來拍拖，可以找到一個所有事情都可以彼此坦誠相對的人……

欲知湯洛雯專訪詳情，請留意明天（1月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）