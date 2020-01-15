【一秒變曹星如】張名雅大仔牀上狂跳出意外：極度危險… (12:34)

2012年度港姐冠軍張名雅於2016年跟圈外男友蔡錦豪結婚，婚後育有二子，大仔Mario（蔡浚鏗）2歲，細仔Milo（蔡俊軒）1歲。張名雅昨晚在網上分享Mario早前在旅行時的小意外，將酒店大牀當彈牀，結果意外撞瘀眉心位置，笑大仔一秒變成香港拳王曹星如。

張名雅留言：「養兒一百歲之長憂九十九 - 《Mario爆缸一秒變曹星如》

呢個Mario真係嚇死咪咪。過左（咗）幾個月我先鼓起勇氣同大家分享事件嘅經過。有一次同Mario去玩，去到酒店佢當然超興奮，又跑又跳。好啦。見到張大床（牀）就仲開心！因為可以係床（牀）度跳。（其實是極度危險的一件事）你地（哋）屋企嘅小朋友又鍾唔鍾意係床（牀）度玩呢？會唔會好似跳彈床（牀）咁狂跳？

我地（哋）見佢喺床度係咁跳已經叫左（咗）好多次唔好跳啦，好危險啊，小心整親啊。但越（愈）叫佢唔好，越（愈）跳得興奮，就喺嗰一刻巨響了一聲，Mario狂哭（不是平時的哭法）我從來未聽過佢哭到咁勁。。。我一望埋去，佢個鼻腫到。。。。見到咁，我眼淚都標埋出來，都唔知可以點幫佢。我地（哋）叫左（咗）酒店嘅急救來，然後唸著帶佢去醫院。急救人員幫Mario嘅傷口消毒，凍敷。點知Mario突然停左（咗）哭。。我問救護人員，佢點啊。會唔會整到鼻骨啊？？嗰哥哥話如果真係整到鼻骨，佢應該會一直狂哭，因為會劇痛的。。。第二日立刻返香港帶佢看左（咗）兩個醫生。而家過左（咗）咁耐鼻梁（樑）都有個小小疤痕 我會繼續勤力幫佢搽小童去疤膏 P.S. 點解我喺張selfie度仲笑得咁開心？因為爸爸話Mario哥鼻梁（樑）張膠布看落好似中國嗰D殭絲（屍） 大家真係注意～ 危險的寧願不好玩，發生左（咗）事便後悔莫及。」

（即時娛樂）