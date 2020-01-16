【唔驚扭耳仔？】陳柏宇爆老婆賤格乞人憎：佢對人唔對事 (17:01)

陳柏宇在訪問中爆老婆符曉薇乞人憎，但強調不代表不尊重她，亦不影響到他愛太太。（ig圖片）

陳柏宇（Jason）日前接受《StarTalk》許文軒訪問，已為人父的Jason表示，小時候父母已分開：「我細個爸媽分開了，我對爸爸印象好少，始終有父母一同照顧小朋友，比單親家庭好，所以我現在會選擇陪個女多些，因為小朋友好善忘，少見就不會理你。之前我老婆帶囡囡去台灣旅行9日，阿女返到香港之後就不理我，好hurt！」

元旦日Jason公開直指太太符曉薇乞人憎，他笑說：「她的確乞人憎，但不影響我愛她，不代表我不尊重她，其實我只想帶出一件事，要將人和事分開，對事不對人，不過我老婆是對人不對事，她好賤格，我和她嗌交，她不會跟你討論，她目標是要hurt你，要你不開心，雖然如此，但我會包容她，每次我都會跟她講對不起。」Jason亦大讚太太：「希望個女會學習我太太善良，希望女兒永遠都想幫人先，再慢慢學識過程中保護自己。」

日前Jason亦接受了「超級奶爸」何基佑訪問，暢談夫妻關係對孩子的影響。Jason年幼時父母離異，雖然曾在兒童院生活數年，但仍有不少快樂的回憶，他認為這段經歷，無阻自己接收及給予愛。Jason表示從「原生家庭」中，學習如何成為一個更好的父親︰「原生家庭的成長過程，當然有影響，不過只要正面一點，將好的一面延續下去，不好的經歷轉化成力量做得更好，便能建立完美的親子關係。」

Jason認為建立夫妻良好關係的重點，不在於「改變不同」，而是「了解及遷就」。他稱夫妻關係對孩子的影響非常大，良好的夫妻關係，有助正面教育孩子︰「我們呈現出來的夫妻關係，會直接影響女兒將來成為媽媽，或者談戀愛時的關係。」

（即時娛樂）