【四地紅星雲集賀歲】王寶強 妻夫木聰 Tony Jaa反轉東京 (20:07)

集中、日、泰、台四地紅星，包括王寶強、劉昊然、妻夫木聰、長澤正美、淺野忠信、染谷將太、Tony Jaa及邱澤等演出的賀歲片《唐人街探案3》，將於2月6日上映，新春期間會播映優先場，而內地則於大年初一開畫。

此片由陳思誠編劇及執導，並拉隊到東京取景。今次故事講述劉昊然、妻夫木聰及Tony Jaa，分別飾演來自中、日、泰三地的偵探，跟王寶強齊集東京調查一宗殺人案，過程充滿推理及搞笑；片中會穿插多位日本紅星登場，其中包括三浦友和及鈴木保奈美，這兩位重量級日本演員助陣，相信會勾起不少戲迷的集體回憶！

大製作、大場面是另一亮點，其中一幕王寶強與劉昊然在澀谷地標、被喻為「全球最繁忙十字路口」的馬路上，登上開蓬巴士上層撒錢，劇組竟出動逾4000名群眾；而片中三地偵探現身新宿和秋葉原街景，全部都是人海。另一場戲同樣人頭湧湧，妻夫木聰、王寶強及劉昊然在東京街頭飈「孖寶賽車」，打得之人Tony Jaa要坐上兒童單車死追；原來Tony Jaa踩住兒童單車，單是踩車過橋都過了二十多次，王寶強也指兒童單車很難踩，弄得Tony Jaa拍到成頭汗。導演陳思誠坦言今次在日本拍攝的大場面特別多：「為了打造繁華街頭的真實感，這次用了大量的群眾演員，加在一起會有上萬人。」

（即時娛樂）