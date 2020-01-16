魯文傑演父女情獲讚 王貽興：香港有好多默默耕耘好演員 (20:28)

魯文傑在劇中跟女兒有「麥芽糖」之約。（ViuTV影片截圖）

魯文傑在昨晚播出的《上樓》和《詭聲》，其中他和女兒的「父女情」獲網民激讚。（王貽興fb圖片/ViuTV影片截圖

由王貽興和劉翁執導的ViuTV劇集《黑市》，屢次成為話題，繼早前的單元故事《碟仙》和《偽善若水》後，昨晚（15日）播出的《上樓》和《詭聲》，再次惹來網民熱話。

昨晚播出的單元找來魯文傑演出，劇情講述魯文傑女兒因意外離世，他和劇中妻子李靜蓮關係疏離。劇中演收音師的魯文傑，對女兒的死感到自責，又懷念和女兒相處點滴，特別是跟女兒玩對講機，以及和女兒有「麥芽糖」約定，情節感人。

魯文傑劇中的父女情令網民感動，紛紛在網上洗版留言，大讚魯文傑演得出色：「真係識得點樣去做戲嘅人，某個大台從來唔會珍惜！」﹑「呢堆綠葉演員先係大台以前啲戲好睇嘅主因，而（依）家走晒先有機會擔正。」

王貽興亦在facebook感謝大家支持，他說：「今次同Sunny搞《黑巿》，最感動咪就係，畀所有人知道，默默耕耘用心付出嘅演員，始終會有被看見被欣賞嘅機會，我地（哋）用好故事，誠意同尊重，畀演員發揮空間，相信佢地（哋）就係咁簡單，感謝媒體，感謝眼睛雪亮嘅觀眾，對於每個未被看見，或者冇後台唔埋堆只憑實力默默付出嘅好演員，讚賞絕對唔嫌多。」

昨晚王貽興亦曾留言：「好多十年冇聯絡嘅朋友仲特登msg（message）我，真係we connect，btw魯文傑哥哥真係演得好好，大家記得親自留言鼓勵吓佢，其實今次呢個project用咗咁多，畀人遺忘或者平時冇咩發揮機會嘅演員，係真心想話畀大家知，除咗成日見到果（嗰）班人之外，香港仲有好多默默耕耘嘅好演員。」

（即時娛樂）