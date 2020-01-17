【專訪】當年炒股損手爛腳 張兆輝挑戰奸角恨畀人鬧 (22:05)

繼3年前《全職沒女》後，張兆輝早前回歸TVB，參與以股票作題材的劇集《黃金有罪》演出，飾演泰國華僑榮木桐。再次返娘家演出，他坦言是被《黃》劇的角色所打動：「以前演過的角色比較單一，忠就忠，奸就奸，反叛就反叛，或者民初背景，這個故事就好豐富、有戲味，我演的人物性格層次立體，亦正亦邪，我過足戲癮！」張兆輝最難忘在泰國拍外景，有多場打鬥動作戲，為了幫劇組追趕進度，他與吳岱融都棄用替身，「我和吳岱融親身對打，打到導演嗌cut都聽不到，因為環境好嘈，雖然打兩、三分鐘消耗體力，好喘氣，不過我們發現身手仲好好，哈哈」。

對於收視，張兆輝說：「有冇信心？不知㗎，不過上次《全》劇收視OK，今次都不擔心收視，故事夠張力，觀眾肯睇幾集，一定會追看落去。」而他最期待角色露出邪惡的一面，觀眾會有何反應，「我不怕被人鬧，鬧就好，代表我做得對，代表有人睇，是好事」。

劇中榮木桐能掌控股市，現實中他是股票輸家，試過損手爛腳，奉勸大家要量力而為，「如果我1980年代就拍這部劇，我一定不會玩股票！買股票要花時間認識，跟人買只是博一鋪，千萬不要學炒股，好似劇中一句對白『你班盲頭烏蠅，只聽冧把以為有錢賺，死了都不知咩事』！真的，我都試過贏粒糖，但輸就輸餐飯，之後冇玩啦！阿爸教落投資物業，都是按步就班，儲錢買樓、再樓換樓。」

欲知張兆輝專訪詳情，請留意明天（1月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）