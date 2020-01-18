【今晚打老虎】鄭秀文李珊珊一個共同原因 入場撐潘嘉德 (12:53)

李珊珊去年公開表示2017年確診患上驚恐症，幸在醫生幫助及治療下，情緒已受控。鄭秀文（Sammi）也曾受情緒病折磨，她事後曾拍片為李珊珊打氣。Sammi昨晚就相約李珊珊入場欣賞潘嘉德監製，袁偉豪、黃智雯、錢嘉樂、蝦頭演出的舞台劇《今晚打老虎》，兩人事後分別在社交網分享合照。

Sammi說︰「今晩一定要親身支持潘嘉德所監製的話劇-今晚打老虎。他是第一個給予我演電視劇集的監製。當時我，完全沒知名度，他都大胆（膽）起用我，給我機會。今晚，mi坐在台下，看著（着）他一手策劃的話劇完滿演出，全場觀眾都非常熱烈。非常替他高興。他說排除萬難等了十年終於完成了重返舞台的心願，我好感動啊！#演員們之間好有火花 #勁搞笑 #喜歡黃智雯和袁偉豪的演出有驚喜兼且邊唱邊跳舞嗰段看得出很用心排練效果很好☺️👏 #喜歡嘉樂和蝦頭吊頸嗰場戲勁搞笑😂兩人同埸（場）特別搞笑 #袁富華戲不多但很犀利👏 #所有演員能量很高🔥很喜歡這種能量 #無冷場笑點多對白好抵死🤣 #多謝送給觀眾輕鬆的一夜 #支持潘嘉德」

李珊珊則表示︰「每分鐘充滿笑聲的一夜。#潘嘉德是最棒的 #我爹是德哥 #人生第一齣電視劇監製 #今晚打老虎舞台劇是他的作品...」

（即時娛樂）