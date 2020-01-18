唔知朱晨麗拍牀戲 何廣沛當場盤問吳業坤：有冇跟劇本？ (16:59)

【今日直擊】何廣沛和吳業坤（坤哥）今日出席無綫新劇《大醬園》宣傳活動，坤哥預告他跟女主角之一朱晨麗（朱朱）有牀上戲，笑稱該劇名副其實「鹹鹹地」。

何廣沛與坤哥受訪時指劇最「鹹」就是對方，皆因他日日搞事，坤哥表示：「我除了搞醬油，仲搞兒女私情，因為戲中有牀上戲，有少少情不自禁，任何人見到朱朱都忍不住，我收到劇本時都好震驚，要請教人場戲點樣好。」何廣沛身為朱朱緋聞男友，即被追問有否監場？他說：「沒有，我不知坤哥和朱朱有這場戲，我的牀戲只有一個人，我冇這個福份，是不是坤哥跟監製熟？」

何廣沛當場盤問坤哥說：「拍牀戲前有冇事先溝通？有冇突然加戲？有冇跟劇本？」坤哥立即交代：「我不夠膽，最激只是兩人同牀，在觸摸與觸摸不到之間，用眼神強姦、施暴她。」語畢更即場示範強姦眼神，被何廣沛笑他是強姦犯。

提到朱朱擬因大爆洪永城拍《多功能老婆》時加咀戲而傳不和，何廣沛和坤哥相信只是誤會，私下未聞朱朱不開心，指朱朱返內地拍劇才缺席，何廣沛說：「《黃金有罪》宣傳時見過洪永城，我們有講有笑，不會審他，跟坤哥熟才審他。公司的藝人好守規矩的，大家都知指引。」坤哥亦說：「大家都知專業操守，我見朱朱Ig有甫跟洪永城合照，又叫老公，不覺有特別事。」

（即時娛樂）