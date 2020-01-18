【勁歌總選】王浩信現身曬視帝氣場 吳若希連詩雅8歌手起身讓位 (19:18)

【今日直擊】歌手出身的王浩信現身《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》，連掃「最佳原創歌曲金奬」及「人氣王大獎（男歌星）」兩個獎。他入場就座時展現視帝氣場，8位歌手包括連詩雅、胡鴻鈞、吳若希都要起身移位坐歪，讓王浩信可坐近中間位置，與菊梓喬、周柏豪並排。他上台領獎後說︰「多謝《勁歌金曲》多年來沒放棄我。」

吳若希獲頒「人氣王大獎（女歌星）」，入行10年的她在台上許願，稱今年是她入行10周年的日子，希望可以舉行個人音樂會。

洪卓立憑《鬚根》獲頒「勁歌金曲獎」，他在台上多謝公司及TVB︰「今年比較特別，我拍了部TVB劇，希望大家多多支持。」未知他是否自知講錯話，令人產生「拍劇換獎」的聯想，說完後即低頭笑了笑。

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（即時娛樂）