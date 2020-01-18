【勁歌總選】菊梓喬奪6獎成大贏家 周柏豪5獎緊隨其後 (19:52)

【今日直擊】《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》今日下午在無綫電視城錄影，晚上8時半播出。菊梓喬共奪6個獎成為大贏家，獲頒5個獎的周柏豪緊隨其後。吳若希、譚嘉儀亦分別得3個獎，成績不錯。

菊梓喬眼濕濕地說︰「去年至今年發生了很多事，做了好多我想做的事，開了演唱會，推出了很多歌，多謝公司。多謝粉絲給我能量，否則我未必能堅持下去，希望大家繼續支持我，我們一起同行。」

今年頒發的48個獎之中，無綫旗下的星夢娛樂繼續大豐收，共奪走27個，英皇娛樂則有7個獎。

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（即時娛樂）