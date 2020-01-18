【勁歌總選】菊梓喬成績拋離吳若希 唔驚被指搶走師姐獎項 (21:46)

菊梓喬（左一）唔驚被指搶走師姐吳若希（右二）的獎項。（鍾偉茵攝）

【今日直撃】菊梓喬（Hana）今日於《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》中連掃6個獎項，並「冧莊」攞「最受歡迎女歌星」大獎，成為大贏家外，成績更遠遠拋離傳不和的師姐吳若希（Jinny）。

菊梓喬在後台受訪表示，對今年再得到理想成績非常開心，感謝公司和音樂班底跟她再創奇蹟，「以前自己攞《最佳演繹女歌星》已是最大的獎項，冇想過攞到咁多獎。去年攞到獎未識反應，於是搏命做好自己，寫歌，做歌，今年攞獎就有壓力啦。（是否怕被指搶走師姐吳若希的獎項？）唔驚，唔緊要，冇乜所謂。（穩座星夢一姐地位？）冇一姐，係大家鍾意咁嗌，成日笑我。」

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（即時娛樂）