【勁歌總選】輸畀師妹菊梓喬 吳若希：佢喺我心目中永遠係一姐 (22:38)

【今日直擊】吳若希（Jinny）今日於《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》獲得3個獎項，成績明顯不及奪6獎的師妹菊梓喬（Hana），同時失落「最受歡迎女歌星」獎，再次拱手讓出「星夢一姐」之位。吳若希受訪時似有弦外之音說：「我都冇攞過女歌手獎，攞過女歌手獎先係一姐。呢啲好大壓力，我驚攞完女歌手不夠循規蹈矩，怕控制不好自己情緒，出現情緒問題，影衰大家，這些交畀人承受啦，我坐台下開心過企台上。反而香港少了大型音樂盛事，好耐冇見咁多歌手，好開心。」當追問菊梓喬才是一姐時，她即高八度說：「梗係啦！佢喺我心目中永遠係一姐。」

提到菊梓喬攞獎時她擰轉面拍手，怕否被指未做好表情管理，吳若希說：「對唔住，今年大家有Gif圖，我下年面向鏡頭拍手。」

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（即時娛樂）