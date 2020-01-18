【勁歌總選】周柏豪讚女兒腳頭好 2019年人生大滿貫 (22:46)

【今日直擊】周柏豪於《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得5個獎項，可謂大豐收，他覺得2019年是人生大滿貫，老婆和女兒都健康，在事業上也很滿意，希望未來有更好的事來臨，「好開心遇到好角色，令到好多朋友記得我， 其實去年產量不多，曾經擔心大家遺忘我，估不到劇集出來有好好反應，好多謝大家支持，令我信心返曬嚟」。他又讚女兒腳頭好，但早前不適入院留醫，錯過陪伴女兒成長片段感到有點失落，「我入院到回家之後，要自我隔離，只能由太太抱住畀我遠觀，不能親自抱她，冇見兩日，她又變了狀態，頭和眼變大了，又識笑。」

周柏豪透露未來幾個月要出埠工作，考慮跟老婆商量，偕同女兒同行，爭取親子樂時間，「做了新手爸媽就變著緊，見到孩子屁股出疹，痛到大喊，個心都會裂了一樣」。

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（即時娛樂）