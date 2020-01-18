【勁歌總選】王浩信認年紀大要歌手讓座：係大家關愛 (22:57)

【今日直擊】王浩信今日於《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》上，接連獲得「最佳原創歌曲金奬」及「人氣王大獎（男歌星）」獎項，作為歌手出身的他，上台領獎時表現開心，他說：「多謝《勁歌金曲》咁多年冇放棄我。」

王浩信受訪時表示：「我長時間放在演員工作上，覺得自己努力不及在座歌手多，希望今年做多點音樂回饋大家。」至於入場時十足「大哥」排場，多位歌手要讓位給他，他說：「唔好咁講，我04、05年就入行，只是參加這個頒獎禮耐，年紀大，受到大家關愛。」

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（即時娛樂）