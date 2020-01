近日有網站舉辦《觀眾在民間電視大奬2019》,李施嬅憑劇集《金宵大廈》成為民選視后,力壓排第2的李佳芯《白色強人》及第3的陳秀雯《教束》。

民選視帝方面就有驚人賽果,劉俊謙憑住他在ViuTV劇集《教束》裏飾演的「盧文達」,撼贏憑《白色強人》「唐明」入選的馬國明,成為網民心目中的「民選最佳男主角」。「民選最佳劇集」及「民選最佳劇本」同樣由廖啟智、陳秀雯、劉俊謙等主演的ViuTV劇集《教束》奪得。

李施嬅在社交平台發表得獎感受,她說︰「Thank you for the Audience voted Best Actress Award. 全香港電視台的頒獎活動。民選提名,再民選投票。很有意思。感謝網民的支持。感謝大家看到我的努力和堅持。我也愛民間。❤️ #BestActressAward #金宵大廈 #謝謝投票的網民 #最好的豬年結尾禮物🎁 」

(即時娛樂)